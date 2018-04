Wagner Moura no bonde do Juça

Para quem se derrete por Olavo, o vilão de Gilberto Braga (aliás, foi de Wagner Moura e de Bruno Gagliasso a melhor seqüência do capítulo de ontem de “Paraíso Tropical”, bem no dia em que Thaís morreu), vale ver o baiano no Bonde do Mourão.

Figurino e cenário de época fazem o choque com o som, tudo-de-bom, da brincadeirinha registrada nos intervalos de gravação da minissérie JK, no ano passado. É Juça, o Jucelino, que “tá na pilha pra fundar Brasília”, não dá pra perder o refrão.

http://www.youtube.com/watch?v=IkwhT2etWPE