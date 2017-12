Donas de casa desesperadas

Eis a escalação fechada pela RedeTV! para a versão local de “Desperate Housewives”.

Lucélia Santos faz Susana Mayer (que no original é papel de Teri Watcher);

Franciely Freduzeski faz Gabriela Solis (original de Eva Longoria);

Vétia Zangrandi faz Elisa Fernandes (papel original de Marcia Cross, Bree Van De Kamp);

Teresa Seiblitz faz Lígia Salgado (papel original de Felicity Huffman, a Lynette Scavo);

Isadora Ribeiro faz Odete Marques (Nicollette Scheridan – Edie Brit no original);

No elenco também estão Iran Malfitano, Alexandre Schumacher e Paulo Reis. A direção é do cineasta Fábio Barreto.

Disse o vice-presidnete da RedeTV!, Marcelo Carvalho, que a Disney, co-produtora da série, adorou a presença de Lucélia no elenco, por obra da fama internacional ainda carregada por sua Escrava Isaura.

A RedeTV! ainda tenta Sônia Braga para o papel da narradora, Mary Anne, que morre no primeiro capítulo.

As gravações começam dia 23 de abril, em Buenos Aires, em estúdios bancados pela Disney para a gravação de uma série de outras versões.