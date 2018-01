Eis Paloma Duarte, lindinha, com cara de Verônica. É moça especialista em preparar casamentos e que vai se apaixonar por um advogado expert em divórcios (Petrônio Gontijo) na próxima novela da Record.

O enredo é de “Luz do Sol”, primeiro folhetim de Ana Maria Moretszohn na casa, com estréia agendada para 20 de março, às 7 e pouco da noite.

