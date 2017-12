Bolsa de apostas ao Globo de Ouro

O canal TNT promete transmissão ao vivo, com exclusivité para toda a América Latina, da entrega do Globo de Ouro que vem aí, dia 17 de janeiro, domingão, a partir das 23 horas (fuso de Brasília), com comentários de Rubens Ewald Filho, claro está.

O mestre de cerimônias da vez será o comediante britânico Ricky Gervais, criador e estrela da versão inglesa da série “The Office”.

Nas categorias reservadas ao cinema, a comédia “Amor Sem Escalas”, estrelada por George Clooney, lidera com seis indicações – seguida de perto pelo multiestrelado musical “Nine” (com cinco indicações), pela ficção científica de James Cameron, “Avatar”, e pela fantasia histórica de Quentin Tarantino, “Bastardos Inglórios” (ambos com quatro cada um). Já nas categorias focadas em séries de TV, sucessos de edições anteriores como “Mad Men” e “30 Rock” ficaram empatados com três indicações, enquanto o inesperado hit adolescente “Glee” lidera com quatro.

Nesta edição, quem receberá o prêmio “Cecil B. DeMille” pela importante contribuição para o campo do entretenimento é o diretor Martin Scorsese.

Interessados em acompanhar a movimentação do red carpet, atenção, sintonizem o canal a partir das 22h.

Eis a lista de indicados:

Cinema

MELHOR FILME – DRAMA

AVATAR

GUERRA AO TERROR

BASTARDOS INGLÓRIOS

PRECIOSA

AMOR SEM ESCALAS

MELHOR ATRIZ – DRAMA

EMILY BLUNT – THE YOUNG VICTORIA

SANDRA BULLOCK – O LADO CEGO

HELEN MIRREN – THE LAST STATION

CAREY MULLIGAN – AN EDUCATION

GABOUREY SIDIBE – PRECIOSA

MELHOR ATOR – DRAMA

JEFF BRIDGES – CRAZY HEART

GEORGE CLOONEY – AMOR SEM ESCALAS

COLIN FIRTH – A SINGLE MAN

MORGAN FREEMAN – INVICTUS

TOBEY MAGUIRE – BROTHERS

MELHOR FILME – COMÉDIA OU MUSICAL

500 DIAS COM ELA

SE BEBER, NÃO CASE

SIMPLESMENTE COMPLICADO

JULIE & JULIA

NINE

MELHOR ATRIZ – COMÉDIA OU MUSICAL

SANDRA BULLOCK – A PROPOSTA

MARION COTILLARD – NINE

JULIA ROBERTS – DUPLICIDADE

MERYL STREEP – SIMPLESMENTE COMPLICADO

MERYL STREEP – JULIE & JULIA

MELHOR ATOR – COMÉDIA OU MUSICAL

MATT DAMON – O DESINFORMANTE

DANIEL DAY–LEWIS – NINE

ROBERT DOWNEY JR. – SHERLOCK HOLMES

JOSEPH GORDON–LEVITT – 500 DIAS COM ELA

MICHAEL STUHLBARG – UM HOMEM SÉRIO

MELHOR ANIMAÇÃO

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER

CORALINE

O FANTÁSTICO SR.RAPOSO

A PRINCESA E O SAPO

UP – ALTAS AVENTURAS

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

BAARIA (Itália)

BROKEN EMBRACES (Espanha)

THE MAID (Chile)

A PROPHET (França)

THE WHITE RIBBON (Alemanha)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

PENÉLOPE CRUZ – NINE

VERA FARMIGA – AMOR SEM ESCALAS

ANNA KENDRICK – AMOR SEM ESCALAS

MO’NIQUE – PRECIOSA

JULIANNE MOORE – A SINGLE MAN

MELHOR ATOR COADJUVANTE

MATT DAMON – INVICTUS

WOODY HARRELSON – THE MESSENGER

CHRISTOPHER PLUMMER – THE LAST STATION

STANLEY TUCCI – UM OLHAR DO PARAÍSO

CHRISTOPH WALTZ – BASTARDOS INGLÓRIOS

MELHOR DIRETOR

KATHRYN BIGELOW – GUERRA AO TERROR

JAMES CAMERON – AVATAR

CLINT EASTWOOD – INVICTUS

JASON REITMAN – AMOR SEM ESCALAS

QUENTIN TARANTINO – BASTARDOS INGLÓRIOS

MELHOR ROTEIRO

NEILL BLOMKAMP, TERRI TATCHELL – DISTRITO 9

MARK BOAL – GUERRA AO TERROR

NANCY MEYERS – SIMPLESMENTE COMPLICADO

JASON REITMAN, SHELDON TURNER – AMOR SEM ESCALAS

QUENTIN TARANTINO – BASTARDOS INGLÓRIOS

MELHOR TRILHA SONORA

MICHAEL GIACCHINO – UP – ALTAS AVENTURAS

MARVIN HAMLISCH – O DESINFORMANTE

JAMES HORNER – AVATAR

ABEL KORZENIOWSKI – A SINGLE MAN

KAREN O, CARTER BURWELL – ONDE VIVEM OS MONSTROS

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“CINEMA ITALIANO” (Maury Yeston) — NINE

“I WANT TO COME HOME” (Paul McCartney) — ESTÃO TODOS BEM

“I SEE YOU” (James Horner, Simon Franglen) — AVATAR

“THE WEARY KIND” (Ryan Bingham, T Bone Burnett) — CRAZY HEART

“WINTER” (U2) — BROTHERS

Televisão

MELHOR SÉRIE – DRAMA

BIG LOVE

DEXTER

HOUSE

MAD MEN

TRUE BLOOD

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

GLENN CLOSE – DAMAGES

JANUARY JONES – MAD MEN

JULIANNA MARGULIES – THE GOOD WIFE

ANNA PAQUIN – TRUE BLOOD

KYRA SEDGWICK – THE CLOSER

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

SIMON BAKER – THE MENTALIST

MICHAEL C. HALL – DEXTER

JON HAMM – MAD MEN

HUGH LAURIE – HOUSE

BILL PAXTON – BIG LOVE

MELHOR SÉRIE – COMÉDIA OU MUSICAL

30 ROCK

ENTOURAGE

GLEE

MODERN FAMILY

THE OFFICE

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE CÔMICA OU MUSICAL

TONI COLLETTE – UNITED STATES OF TARA

COURTENEY COX – COUGAR TOWN

EDIE FALCO – NURSE JACKIE

TINA FEY – 30 ROCK

LEA MICHELE – GLEE

MELHOR ATOR EM SÉRIE CÔMICA OU MUSICAL

ALEC BALDWIN – 30 ROCK

STEVE CARELL – THE OFFICE

DAVID DUCHOVNY – CALIFORNICATION

THOMAS JANE – HUNG

MATTHEW MORRISON – GLEE

MELHOR MINISSÉRIE OU FILME FEITO PARA TV

GEORGIA O’KEEFFE

GREY GARDENS

INTO THE STORM

LITTLE DORRIT

TAKING CHANCE

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME FEITO PARA TV

JOAN ALLEN – GEORGIA O’KEEFFE

DREW BARRYMORE – GREY GARDENS

JESSICA LANGE – GREY GARDENS

ANNA PAQUIN – THE COURAGEOUS HEART OF IRENA SENDLER

SIGOURNEY WEAVER – PRAYERS FOR BOBBY

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME FEITO PARA TV

KEVIN BACON – TAKING CHANCE

KENNETH BRANAGH – WALLANDER: ONE STEP BEHIND

CHIWETEL EJIOFOR – ENDGAME

BRENDAN GLEESON – INTO THE STORM

JEREMY IRONS – GEORGIA O’KEEFFE

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

JANE ADAMS – HUNG

ROSE BYRNE – DAMAGES

JANE LYNCH – GLEE

JANET McTEER – INTO THE STORM

CHLOË SEVIGNY – BIG LOVE

MELHOR ATOR COADJUVANTE

MICHAEL EMERSON – LOST

NEIL PATRICK HARRIS – HOW I MET YOUR MOTHER

WILLIAM HURT – DAMAGES

JOHN LITHGOW – DEXTER

JEREMY PIVEN – ENTOURAGE