Bolsa de apostas ao Globo de Ouro

Cristina Padiglione
16 Dezembro 2009 | 20h54
O canal TNT promete transmissão ao vivo, com exclusivité para toda a América Latina, da entrega do Globo de Ouro que vem aí, dia 17 de janeiro, domingão, a partir das 23 horas (fuso de Brasília), com comentários de Rubens Ewald Filho, claro está.
O mestre de cerimônias da vez será o comediante britânico Ricky Gervais, criador e estrela da versão inglesa da série “The Office”.
Nas categorias reservadas ao cinema, a comédia “Amor Sem Escalas”, estrelada por George Clooney, lidera com seis indicações – seguida de perto pelo multiestrelado musical “Nine” (com cinco indicações), pela ficção científica de James Cameron, “Avatar”, e pela fantasia histórica de Quentin Tarantino, “Bastardos Inglórios” (ambos com quatro cada um). Já nas categorias focadas em séries de TV, sucessos de edições anteriores como “Mad Men” e “30 Rock” ficaram empatados com três indicações, enquanto o inesperado hit adolescente “Glee” lidera com quatro.
Nesta edição, quem receberá o prêmio “Cecil B. DeMille” pela importante contribuição para o campo do entretenimento é o diretor Martin Scorsese.
Interessados em acompanhar a movimentação do red carpet, atenção, sintonizem o canal a partir das 22h.
Eis a lista de indicados:
Cinema
MELHOR FILME – DRAMA
AVATAR
GUERRA AO TERROR
BASTARDOS INGLÓRIOS
PRECIOSA
AMOR SEM ESCALAS
MELHOR ATRIZ – DRAMA
EMILY BLUNT – THE YOUNG VICTORIA
SANDRA BULLOCK – O LADO CEGO
HELEN MIRREN – THE LAST STATION
CAREY MULLIGAN – AN EDUCATION
GABOUREY SIDIBE – PRECIOSA
MELHOR ATOR – DRAMA
JEFF BRIDGES – CRAZY HEART
GEORGE CLOONEY – AMOR SEM ESCALAS
COLIN FIRTH – A SINGLE MAN
MORGAN FREEMAN – INVICTUS
TOBEY MAGUIRE – BROTHERS
MELHOR FILME – COMÉDIA OU MUSICAL
500 DIAS COM ELA
SE BEBER, NÃO CASE
SIMPLESMENTE COMPLICADO
JULIE & JULIA
NINE
MELHOR ATRIZ – COMÉDIA OU MUSICAL
SANDRA BULLOCK – A PROPOSTA
MARION COTILLARD – NINE
JULIA ROBERTS – DUPLICIDADE
MERYL STREEP – SIMPLESMENTE COMPLICADO
MERYL STREEP – JULIE & JULIA
MELHOR ATOR – COMÉDIA OU MUSICAL
MATT DAMON – O DESINFORMANTE
DANIEL DAY–LEWIS – NINE
ROBERT DOWNEY JR. – SHERLOCK HOLMES
JOSEPH GORDON–LEVITT – 500 DIAS COM ELA
MICHAEL STUHLBARG – UM HOMEM SÉRIO
MELHOR ANIMAÇÃO
TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER
CORALINE
O FANTÁSTICO SR.RAPOSO
A PRINCESA E O SAPO
UP – ALTAS AVENTURAS
MELHOR FILME ESTRANGEIRO
BAARIA (Itália)
BROKEN EMBRACES (Espanha)
THE MAID (Chile)
A PROPHET (França)
THE WHITE RIBBON (Alemanha)
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
PENÉLOPE CRUZ – NINE
VERA FARMIGA – AMOR SEM ESCALAS
ANNA KENDRICK – AMOR SEM ESCALAS
MO’NIQUE – PRECIOSA
JULIANNE MOORE – A SINGLE MAN
MELHOR ATOR COADJUVANTE
MATT DAMON – INVICTUS
WOODY HARRELSON – THE MESSENGER
CHRISTOPHER PLUMMER – THE LAST STATION
STANLEY TUCCI – UM OLHAR DO PARAÍSO
CHRISTOPH WALTZ – BASTARDOS INGLÓRIOS
MELHOR DIRETOR
KATHRYN BIGELOW – GUERRA AO TERROR
JAMES CAMERON – AVATAR
CLINT EASTWOOD – INVICTUS
JASON REITMAN – AMOR SEM ESCALAS
QUENTIN TARANTINO – BASTARDOS INGLÓRIOS
MELHOR ROTEIRO
NEILL BLOMKAMP, TERRI TATCHELL – DISTRITO 9
MARK BOAL – GUERRA AO TERROR
NANCY MEYERS – SIMPLESMENTE COMPLICADO
JASON REITMAN, SHELDON TURNER – AMOR SEM ESCALAS
QUENTIN TARANTINO – BASTARDOS INGLÓRIOS
MELHOR TRILHA SONORA
MICHAEL GIACCHINO – UP – ALTAS AVENTURAS
MARVIN HAMLISCH – O DESINFORMANTE
JAMES HORNER – AVATAR
ABEL KORZENIOWSKI – A SINGLE MAN
KAREN O, CARTER BURWELL – ONDE VIVEM OS MONSTROS
MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
“CINEMA ITALIANO” (Maury Yeston) — NINE
“I WANT TO COME HOME” (Paul McCartney) — ESTÃO TODOS BEM
“I SEE YOU” (James Horner, Simon Franglen) — AVATAR
“THE WEARY KIND” (Ryan Bingham, T Bone Burnett) — CRAZY HEART
“WINTER” (U2) — BROTHERS
Televisão
MELHOR SÉRIE – DRAMA
BIG LOVE
DEXTER
HOUSE
MAD MEN
TRUE BLOOD
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA
GLENN CLOSE – DAMAGES
JANUARY JONES – MAD MEN
JULIANNA MARGULIES – THE GOOD WIFE
ANNA PAQUIN – TRUE BLOOD
KYRA SEDGWICK – THE CLOSER
MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA
SIMON BAKER – THE MENTALIST
MICHAEL C. HALL – DEXTER
JON HAMM – MAD MEN
HUGH LAURIE – HOUSE
BILL PAXTON – BIG LOVE
MELHOR SÉRIE – COMÉDIA OU MUSICAL
30 ROCK
ENTOURAGE
GLEE
MODERN FAMILY
THE OFFICE
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE CÔMICA OU MUSICAL
TONI COLLETTE – UNITED STATES OF TARA
COURTENEY COX – COUGAR TOWN
EDIE FALCO – NURSE JACKIE
TINA FEY – 30 ROCK
LEA MICHELE – GLEE
MELHOR ATOR EM SÉRIE CÔMICA OU MUSICAL
ALEC BALDWIN – 30 ROCK
STEVE CARELL – THE OFFICE
DAVID DUCHOVNY – CALIFORNICATION
THOMAS JANE – HUNG
MATTHEW MORRISON – GLEE
MELHOR MINISSÉRIE OU FILME FEITO PARA TV
GEORGIA O’KEEFFE
GREY GARDENS
INTO THE STORM
LITTLE DORRIT
TAKING CHANCE
MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME FEITO PARA TV
JOAN ALLEN – GEORGIA O’KEEFFE
DREW BARRYMORE – GREY GARDENS
JESSICA LANGE – GREY GARDENS
ANNA PAQUIN – THE COURAGEOUS HEART OF IRENA SENDLER
SIGOURNEY WEAVER – PRAYERS FOR BOBBY
MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME FEITO PARA TV
KEVIN BACON – TAKING CHANCE
KENNETH BRANAGH – WALLANDER: ONE STEP BEHIND
CHIWETEL EJIOFOR – ENDGAME
BRENDAN GLEESON – INTO THE STORM
JEREMY IRONS – GEORGIA O’KEEFFE
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
JANE ADAMS – HUNG
ROSE BYRNE – DAMAGES
JANE LYNCH – GLEE
JANET McTEER – INTO THE STORM
CHLOË SEVIGNY – BIG LOVE
MELHOR ATOR COADJUVANTE
MICHAEL EMERSON – LOST
NEIL PATRICK HARRIS – HOW I MET YOUR MOTHER
WILLIAM HURT – DAMAGES
JOHN LITHGOW – DEXTER
JEREMY PIVEN – ENTOURAGE