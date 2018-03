Ticiana Villas Boas assina com o SBT

O SBT acaba de anunciar a contratação de Ticiana Villas Boas, que até outro dia apresentava o Jornal da Band, para comandar lá a versão local do reality show The Great Bake Off. O título foi comprado pelo SBT da BBC Worldwilde.

Trata-se de uma competição disposta a encontrar o melhor confeiteiro amador do Brasil. A produção deve sair do papel para o ar ainda este ano.

Para a Band, que aguardava sua volta da licença-maternidade para junho e já tinha acertado verbalmente a renovação de seu contrato, foi uma surpresa. Ela só revelou anteontem à direção do canal dos Saad que havia acertado com o outro canal.

“Eu parto agora para um novo ciclo com muita ansiedade, inquietação, vontade e garra. Estou muito feliz de fazer parte da família SBT”, disse a nova colega de trabalho de Silvio Santos, em pose oficial para a foto, ao lado do diretor Fernando Pelejo.

Crédito da foto: Leonardo Nones/Divulgação