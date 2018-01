Telefonica valoriza a Net

Até me entusiasmei quando a Telefonica começou a anunciar que teria pacote de TV paga a custos bem inferiores aos da Net.

Mas, benza Deus, se o serviço de atendimento ao assinante de TV for igual ao serviço de atendimento ao consumidor de telefone e de internet, valha-nos.

Faz quatro dias que o tal Speedy não dá as caras lá em casa. E até o discurso do gerundismo já falha. Eles não “vão estar enviando” um técnico ao local porque, alegam, na central de atendimento deles, consta que o técnico já esteve lá. Esteve? Sim, consta na burocracia da Telefonica. Não importa se o serviço voltou a funcionar e se ninguém viu o tal técnico no local. O que vale é o que está escrito lá…

Para quem reclama da Net, como eu mesma já reclamei neste blog, a ineficiência alheia é um triste consolo.