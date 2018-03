A Rede Telecine, que na semana retrasada já botou no ar o Oscar do ano passado (Onde Os Fracos Não Têm Vez), anuncia que já são seus alguns dos títulos contemplados na premiação deste ano.

Quem Quer Ser um Milionário?, Milk – A Voz da Igualdade, O Leitor e A Duquesa serão cardápio do Telecine para o ano que vem.

A HBO abocanhou O Curioso Caso de Benjamin Button, Batman _ O Cavaleiro das Trevas e a animação Wall-E.