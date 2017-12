Telecine, da Globo, compra novela da Record

A Rede Telecine acaba de adquirir os direitos de primeira exibição na TV fechada brasileira do filme Os Dez Mandamentos, edição feita a partir da novela da Record.

A despeito das salas vazias que resultaram da farta distribuição de ingressos feita nos cultos da Igreja Universal a fiéis pouco interessados em cinema, o filme tem endossado o fôlego de público da novela, o que justifica o interesse do Telecine no título.

A Rede Telecine é uma joint venture entre os grande estúdios de Hollywood e a Globosat, do grupo Globo, o mesmo que sofreu perda de audiência durante a exibição da novela pela TV aberta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acordo inclui também o Megapix, canal básico de filmes da mesma rede Telecine. Isso significa que o Telecine Premium exibirá o filme em primeira mão na TV paga de pacotes premium. Depois de uma temporada, quando o longa estiver liberado para janelas de pacotes básicos, será no Megapix que o título ficará em cartaz, de novo, com exclusividade por mais um período.

O Telecine ainda não tem previsão de exibição do longa. Mas a aquisição tem uma contrapartida para a Globo: enquanto estiver honrando seu acordo com os períodos de exclusividade na TV paga, o filme não poderá ser levado ao ar em TV aberta. Assim, a Record terá de esperar para exibi-lo, e, pelo menos nesse contexto, a Globo será privada de nova concorrência com a abertura do Mar Vermelho.