Tas troca o terno preto pelo azul

Figura constante na programação infantil da TV Cultura por mais de uma década, o que aconteceu até outro dia, Marcelo Tas, que hoje responde como o mais veterano dos homens de preto do “CQC”, estreia dia 31 de dezembro ancorando notícias em um outro canal, sem deixar a Band (e sem perder o deboche, claro está).

O “Plantão do Tas” será feito de duas pílulas diárias, de dois minutos cada, com as notícias mais absurdas do mundo. Isso estreia de fato em 4 de janeiro, com vaga certa na grade diária do Cartoon às 19 horas.

Mas, em tom de pré-estreia, o Cartoon leva ao ar uma Retrospectiva de 2009, sob o atento olhar de Tas, no 31 de dezembro, aí então com meia hora, também às 19h.