Talk show de Rafinha Bastos era pegadinha

O talk show que o Multishow anunciou com Rafinha Bastos, ao vivo, era uma pegadinha.

Rafinha surge em cena anunciando estar na própria casa, onde sua mulher bate um bolo, com batedeira ligada, enquanto ele tenta falar ao vivo para anunciar o novo programa. Marcelo Mansfield não tem onde sentar, improvisa um improviso. A infra-estrutura é tão nula, ou melhor, é negativa, que no primeiro minuto se desfaz a sensação de que aquilo é um acidente de percurso. Tosco, de tom colegial, a farsa se denuncia com tais propósitos logo de cara.

Quem apareceu para ser entrevistado, em caráter de urgência, foi Marcelo Marrom, que faz com Rafinha a série ‘Tá Rindo de Quê’, uma sucessão de episódios gravados em diferentes cidades, em torno de piadas de costumes regionais empacotadas em forma de stand up, prevista para estrear este mês, no mesmo Multishow.

Ao iniciar o programa, Rafinha disse que agora todo mundo faz talk show, e por que não ele mesmo, que, afinal, até já teve um talk show (o Agora é Tarde, na Band). “O Porchat vai ter talk show, o Adnet vai ter talk show, por que eu, que já fiz talk show, também não faço o meu?”

Danilo Gentili, ex-parceiro de ‘CQC’, não foi citado.

O desastre se encerra com um blackout e uma adorável, mas melancólica, trilha de Simon & Garfunkel, com um solitário apresentador no set, abandonado por familiares, técnicos de TV e até entrevistado, todos cansados de tantos incidentes em cena.