Taís já era

A morte de Taíxxxxx Grimaldi, no carioquês que Alessandra Negrini imprimiu à gêmea má de “Paraíso Tropical”, está gravada e sacramentada.

Bruno Gagliasso conta a Keila Jimenez em entrevista que o Estadão publica neste domingo, via “TV & Lazer”, que sua partner de cena dá show no episódio. Coisa de arrepiar.

O “quem matou” da vez, enésimo nos roteiros de Gilberto Braga, incluirá agora, além dos tantos suspeitos, uma inédita hipótese de suicídio no currículo do autor.

No dia em que for ao ar o último capítulo, ali pelo final de setembro, e só na referida data, será gravada então a cena complementar à morte de Taíxxxx, revelando as circunstâncias do episódio. Pelo menos quatro desfechos serão escritos e registrados, na velha brincadeira de confundir espiões dispostos a estragar surpresa.

E Alessandra Negrini, que tanta resistência enfrentou nos primeiros meses de novela, sairá desse adorável “Paraíso” de caneco na mão. Palmas pra ela.