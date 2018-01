Argentina leva a melhor no SBT

Entre novela nova, Galisteu reformada, Ana Paula Padrão renovada em cenário e conteúdo, a melhor performance de ibope na nova programação do SBT ficou com uma argentina.

Chris Poly, titular da SuperNanny na versão brasileira, arrebatou 7,6 pontos para a TV do seu Silvio.

A novela ficou nos 4,5.

O SBT Realidade, nos 4,3

Das 19h17 à 0h29, pegando do início da novela Maria Esperança ao fim do SBT Realidade, a média no Ibope em SP foi de 5,6 pontos, ante 35,7 da Globo e 7,2 da Record.