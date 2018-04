SuperNanny é igual no mundo (abastado) todo

Titular do britânico “S.O.S. Babá”, espécie de SuperNanny cá exibido pelo canal Discovery Home & Health (adoro esse nome todo), a babá Stella cumpre excursão pela América Latina. Ontem passou por São Paulo, roteiro que favoreceu um encontro com nossa Etienne Jacintho, craque em TV paga.

Etienne me conta que a babá Stella decretou: do Reino Unido aos Estados Unidos, passando pela AL, todos os pais e todos os filhos têm os mesmos problemas no mundo todo.

Eu eu pergunto: Ela passou por Serra Leoa, por acaso? Pela periferia brasileira ou boliviana?

Porque é evidente que os problemas sejam todos os mesmos desde que se excluam problemas econômicos, dona Stella. Para quem vive entre as quatro paredes da classe média alta, sim, os problemas são todos os mesmos.

Cris Poli, a argentina que tão bem desempenha o papel de SuperNanny no SBT, já me disse uma vez que as famílias selecionadas devem ter, até por questão de logística, uma casa com espaço suficiente para acomodar a movimentação de uma equipe de TV. Assim, nada de palafitas ou barracos.

O Discovery do “Lar e Saúde” tem nas crianças e partos o conteúdo mais forte de sua grade. Expert em mostrar aqui, país de cesárias, aquele festival de partos naturais da Inglaterra aos EUA, o canal pela primeira vez documentou dois partos brasileiros para abastecer um tal de Mês do Bebê, anunciado para setembro.