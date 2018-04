Sujeirinha saudável, com patrocínio

Desde 2001 vendendo a ideia de que criança tem mais é que se sujar (e eu concordo plenamente), a Omo aproveita o mote para patrocinar uma categoria da 1ª edição do Prix Jeunesse Iberoameriano.

A marca vai premiar vídeos que enfoquem a importância de brincar no desenvolvimento infantil, pela categoria “Aprendendo pela Experiência”.

As inscrições estão valendo pelo site do festival até 15 de setembro. Uma banca examinadora fará a primeira peneira entre os candidatos e os finalistas terão direito a voto popular pelo site da Omo. Prêmio ao vencedor: um macbook e uma handcam.