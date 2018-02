SporTV sofre com credenciais, mas dá pinta na tela da BBC

A vida não está fácil para quem sempre esteve habituado a contar com a parceria e todo o trânsito livre da Globo nos eventos esportivos de maior importância internacional. A turma do Sportv vem sofrendo para arrancar da Record as credenciais que lhe caberiam, como canal comprador dos direitos de transmissão da Olimpíada, em Londres. Mas uma outra parceria, dessa vez com a grifada BBC, vem dando alegrias ao canal da Globo Sat.

Além de ter contado com a infra-estrutura da rede britânica na construção do estádio que lhe serve de cenário na vila olímpica, o SporTV viu um de seus apresentadores, Bruno Souza, ser entrevistado no BBC World News, programa ao vivo das manhãs da emissora. Foi recebido pela apresentadora Karin Giannone e falou sobre a estreia da Seleção Brasileira. Os ingleses se mostram eufóricos com a contratação do jovem meia Oscar, comprado pelo Chelsea. Os estúdios panorâmicos da BBC e do SporTV ficam no mesmo prédio em Londres.