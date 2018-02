SporTV negocia com Maradona para a Copa do Mundo

Se alguém no Rio de Janeiro cruzou hoje com um baixinho muito parecido com Diego Maradona, provavelmente não se tratava de um sósia.

O argentino esteve hoje aos pés do Cristo Redentor para almoçar com Raul Costa Jr., diretor-geral dos canais SporTV, que negocia com o ex-craque a sua presença no programa É Campeão, mesa que reunirá grandes ex-capitães de seleções em Copas do Mundo.

Planejado para o período decisivo da Copa do Mundo no Brasil, É Campeão tem estreia prevista para 28 de junho, com apresentação de Andre Rizek e . O time já tem confirmados os nomes de Lothar Matthaus (capitão em 1990), Franz Beckenbauer (1974), Fabio Cannavaro (2006), Carlos Alberto Torres (1970) e Daniel Passarella (1978).

Um charme à parte: o programa será gravado na Ilha Fiscal, no Rio.

Foto: REUTERS/Giampiero Sposito