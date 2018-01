Só os vilões fumam?

Por que será que agora só se vê fumante em novela quando o personagem é do mal? Alinne Moraes é a mais nova representante da categoria, pelos pulmões da megera Silvia, de “Duas Caras”.

E nem é possível justificar que cigarro só pode passear pelas mãos de vilão para que o caráter nocivo da cena não influencie o nobre telespectador. É que, no caso da malévola Silvia, as mocinhas do lado de cá da tela lhe copiam tudinho: a franja, os lábios, o figurino…

É patética a necessidade de se enquadrar na cartilha do politicamente correto a esse ponto, né não? Como se fumar ou não fosse termômetro de índole.