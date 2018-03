Acompanhando hoje a grvação do primeiro programa da Hebe de 2010, em Dia Internacional da Mulher, aniversário de 81 anos da apresentadora e retorno ao batente após um diagnóstico de câncer, percebi que não basta, às candidatas ao trono de futura Hebe, observar seu talento às frentes das câmeras. Acontece que só Hebe pode falar certas coisas sem que o espectador sinta que o programa descambou para a baixaria. Ela fala que está com 81 e está “braba” no quesito desejo sexual, sem resvalar no vulgar. Pergunta a Roberto Carlos se ele gosta de “pegar” numa mulher, sem que o rei se sinta constrangido. Faz rir, sabe divertir, faz pensar. Só Hebe pode ser Hebe. Repare no programa de hoje, cena divertida com Xuxa, Ana Maria Braga, Marília Gabriela, Astrid Fontenelle, Carlos Nascimento, Ratinho, Lucília Diniz, Roberto Justus e tantos outros bacanas na plateia. No palco, Ivete Sangallo, Ney Matogrosso, Leonardo e Maria Rita. Bom entretenimento, boa sacada, Hebe merece os confetes que lhe jogam.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.