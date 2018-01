Silvio Santos lança sua dança no sábado

Isto é Senor Abravanel.

De ontem para hoje, o patrão resolveu estrear no sábado, às 22h30, seu novo programa, “Bailando por Um Sonho”. Boa parte dos funcionários do SBT só tomou conhecimento do fato por meio das chamadas já gravadas para a programação.

O público haverá de achar que Silvio copiou Faustão, mas o SBT, invertendo a ordem tradicional das coisas, detém direitos legais sobre o formato e já guardava o tal “Bailando” na gaveta há um bom tempo.

De mais a mais, quando as cortinas se abrirem, não restará quem diga que isso não é puro Silvio Santos.

Senão vejamos.

1) Participam da cena, a globeleza Valéria Valenssa e o adorável Sidney Magal. No mais: Virginia Nowicki, Lucas Poleto (vencedor do “Ídolos”), Analice Nicolau, Luciana Vendramini, Alexandre Barilari e Patrícia Salvador, assistente de palco do patrão. No comando, Silvio Santos, claríssimo.

2) No Júri, coreógrafos como Jaime Arôxa e Ismael Guiser.

3) O formato prevê trios (e não duplas, como no Faustão), o que quer dizer que cada famoso dançará com um coreógrafo e, a seguir, com um “sonhador” anônimo. 4) Há “sonhadores” de toda sorte: gente que quer conhecer o Felipão e gente que quer dar uma casa para a mãe(saudade das “Portas da Esperança”?).

5) O prêmio a ser faturado pelo “famoso” vencedor, adivinha? Um relógio de ouro.

Mais Silvio Santos, impossível