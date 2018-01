Silvio original bate Silvio cover, ponto alto do ‘Tomara que Caia’

Silvio Santos original bateu o Silvio Santos cover, brilhante imitação de Ceará, que neste domingo participou do Tomara que Caia e foi, efetivamente, o elemento mais divertido do programa.

No horário em que o Programa Silvio Santos se confrontou com o humorístico da Globo, o SBT venceu a Globo por 11,8 a 11,7 pontos na Grande São Paulo. No Rio, a vantagem do Silvio original foi ainda maior, com placar de 13,3 X 11,5 pontos.

Ainda assim, o show de Ceará há de marcar o histórico da Globo, que por muito tempo vetou imitações ao seu maior concorrente histórico, o dono do SBT. Marcelo Adnet quebrou a regra lá na 1ª temporada do Tá no Ar, com imitações geniais, em que Silvio Santos interpretava grandes hits internacionais.

Mas nunca se viu uma edição inteira de programa na Globo tão dominada pela figura do ex-Homem do Baú.

Ceará também se desdobrou em Marília Herpes Gabriela e, ao final, trouxe seu caricato Silvio de volta para uma homenagem a Miele, morto há poucos dias, que chegou a participar de um episódio do Tomara que Caia. Evocou o “lá-lá-lá” para cantar “E o Miele lá, lá lá lá lá lá lá, lá lá lá lá, lá lá lá lá lá lá…”

Se o Silvio gostou? Ninguém sabe. Já houve tempos, quando Ceará fazia o Pânico na RedeTV!, que Senor Abravanel vetou o uso de sua imagem naquele personagem. Depois o veto caiu. Ceará também já fez muito Silvio Santos de dentadura no Multishow, onde apresentou uma série de 20 episódios, sem que seu inspirador mostrasse incômodo.

Agora, na Globo, é bem possível que o patrão tenha curtido, ainda mais batendo a Globo.