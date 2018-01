E Silvio Santos levou a melhor, de novo, na concorrência com seu ex-pupilo.

Edição gravada para abarcar as férias do apresentador da Record, o Programa do Gugu de ontem ficou em terceiro lugar no confronto com o ex-patrão.

Entre 19h45 e 23h53, Silvio registrou 11 pontos de média, ante 10 da Record e 18 da Globo.

No confronto com Gugu, o placar foi de 10 a 9 para o SBT. Contra “A Fazenda”, Senor Abravanel fez 12 X 11.

Os dados são da Grande São Paulo.

