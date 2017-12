Série dos Mamonas na Record aproveitará elenco do musical

A Record aproveitará o elenco do musical dos Mamonas Assassinas, que estreia na próxima semana, para a série que encomendou à Endemol Brasil. Digamos que encontrar um cast pronto significa boa carga de trabalho a menos e mais agilidade para a produção, prevista para julho deste ano.

A escolha dos cinco integrantes da banda, afinal, demandou longa bateria de testes pela equipe do musical, que agora entrega o menu pronto à Record.

Os meninos do musical, com Ruy Brissac no papel de Dinho, se apresentaram nesta segunda no estúdio da Record montado para anunciar a programação de 2016 da emissora.