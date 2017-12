Serginho Groisman e sua Fernanda, grávida do primeiro filho do casal , fazem sala com louvor para Chitãozinho e Xororó, nos bastidores da gravação do Altas Horas que vai ao ar neste sábado, pela Globo.

Afinal, o casal também sabe de cor a letra de Evidências, obra dos irmãos paranaenses e hit mais executado nos videokês desse Brasil.