SBT terá de omitir identidade de personagem

Não é que uma figura entrevistada para o programa Conexão Repórter, a ser lançado hoje, pelo SBT, by Roberto Cabrini, tenha entrado na Justiça por ter se arrependido de gravar entrevista.

Foi alguém filmado pelas câmeras do SBT e de alguma forma envolvido com tráfico de crianças que reivindicou na Justiça o direito de não ter sua imagem levada ao ar. O programa chegou a ser embargado. O SBT agora há pouco conseguiu reverter a situação, com restrições: a de que a identidade desse personagem seja mantida em sigilo. Lá vai a voz de pato dar o ar da graça já na estreia de Cabrini. Um efeito de pós-edição tratará de omitir o rosto em foco.

E assim ficamos. Vai ao ar daqui a pouco, às 22h15.