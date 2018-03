SBT se dá bem com séries pós-Pantanal

O SBT vinha escondendo boas séries na sua madrugada. Com “Greys’s Anatomy” e “Ugly Betty”, amém, Silvio Santos permitiu-se alguma inspiração na boa audiência de “Pantanal” e na mais recente de uma série de reformas na grade de seus programas.

Exibidas logo após a novela da Manchete, as duas séries estrearam bem na TV aberta. A bem-feitinha versão americana de “Betty, a Feia” começou com 9 pontos de média, anteontem. “Grey’s” debutou com placar de 10, ontem, dia em que “Pantanal” bateu seu recorde, com 14 pontos de média na Grande São Paulo.