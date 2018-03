SBT se dá bem com programação de feriado

O SBT se deu bem com a proposta de quebrar a grade normal para atender a uma demanda de público em dia de feriado. O 7 de Setembro, que inaugurou a ideia, rendeu à emissora a vice-liderança no Ibope. E o menu que mais mereceu atenção, oportunamente, foi o infantil, cujo teor vem diminuindo nos outros canais.

Entre 7h30 e 19h39, a emissora marcou média de 7 pontos, ante 5 da Record e 13 da Globo.

Das 6h às 12h, o canal do Silvio Santos obteve 6, diante de 5 da Record e 8 da Globo, resultado bem pulverizado.

De 12h a 18h, o placar rendeu 8 ao SBT, 5 à Record e 15 para a Globo.

E no horário total do dia, das 6h à meia noite, de novo deu SBT em segundo, com 7 pontos, diante de 17 da Globo e 6 da Record.

Os dados são do Ibope na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 58,2 mil domicílios com TV.