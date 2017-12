SBT promete animação de Chaves

Aproveito a inspiração da leitora que se anuncia como Glorinha Abriu para xeretar o site do SBT. Consta lá um breve anúncio sobre a estréia de Chaves em desenho animado. Ainda sem data definida, claro, como convém à imprevisibilidade de Silvio Santos, mas diz assim:

“É verdade

Que somente na tela do SBT você assiste à estréia do desenho do “Chaves”. Baseado no famoso seriado mexicano, a animação traz os famosos personagens, Chaves, Kiko, Dona Florinda, entre outros, em versão desenho animado. Programe-se para esta surpresa exclusiva do SBT.”

A chegada de Chaves em desenho animado não deve anular a eterna reprise do seriado original, um amuleto do seu Silvio: o programa rende platéia a qualquer hora do dia, não causa protestos do Ministério Público, serve à família toda e custa pouquíssimo, visto que está na enésima reapresentação.

Para que a animação faça jus ao fenômeno do personagem, houve a preocupação em procurar os mesmos dubladores (ou genéricos, no caso daqueles que já morreram) do programa original. A ver.