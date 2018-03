SBT: nem Pan nem TAM

As emissoras têm se apertado entre as medalhas do Pan e a cobertura da tragédia de ontem em Congonhas.

Mas, para o SBT, que alívio, a vida corre sem maiores conflitos. Nada de Pan, nada de TAM, a programação segue feliz com Chaves, Golias, Tom&Jerry…

A propósito: a emissora de Silvio Santos, em raro comunicado à imprensa, informou hoje que havia dois funcionários seus no vôo: João Roberto Brito, de 45 anos, diretor geral do SBT Porto Alegre, e Luiz Pinto, 53, gerente comercial do SBT Porto Alegre.