SBT lança nova programação

Considerando a vulnerabilidade do SBT em mudar tudo de horário de um segundo para o outro, até que a emissora está bem programada para a sua semana de estréias, a partir desta segunda-feira

Não há divulgação de informações para jornais e revistas. Sabe-se lá se haverá anúncio pago nesses veículos impressos, mas vá lá, as chamadas estão no ar e o mercado publicitário recebeu as informações com antecedência mínima para comprar ou não espaços que lhe interessem.

Quem ainda vê o SBT já sabe o que vem por aí. Quem não vê, talvez esbarre em algo que o interesse.

Eis algumas das novas:

* Adriane Galisteu terá talk show no fim de noite.

* Ana Paula Padrão estréia seu SBT Realidade, semanal de reportagens, na segunda, após a Hebe.

* A novela “Maria Esperança”, com Bárbara Paz e Nico Puig, entre outros, está marcada para entrar no ar às 19h15. É uma versão brasileira de Maria Mercedes, da trilogia das Marias produzida pela Televisa com Thalia no papel-título.

* A segunda temporada de “Ídolos” ocupará as noites de quarta e quinta-feira.

Há empenho dos profissionais na produção do novo pacote e aposta-se no interesse do público pelo que vem aí. Mas há também muita gente inconformada na emissora com a lei da mordaça que paira por lá: ninguém deve dar entrevistas, nada se proclama, nada se anuncia. Enfim, coisas do Silvio.