SBT corta comentários pessoais de Sheherazade

O SBT desmentiu categoricamente que Rachel Sheherazade fosse deixar a bancada do SBT Brasil.

De fato, ela volta de férias hoje, fazendo par novamente com Joseval Peixoto.

Mas, pelo sim, pelo não, dada a pressão recebida do Ministério Público, em razão de um comentário em que apoiava a ação de justiceiros no Rio, a direção da emissora resolveu que a apresentadora não mais fará comentários pessoais no noticiário. Nem ela nem Joseval poderão mais se manifestar de voz própria. Todo e qualquer comentário, a partir de agora, será obra de “editorial”, ou seja, expressarão a opinião do próprio SBT.

Eis o comunicado distribuído há pouco pela emissora:

‘Em razão do atual cenário criado recentemente em torno de nossa apresentadora Rachel Sheherazade, o SBT decidiu que os comentários em seus telejornais serão feitos unicamente pelo Jornalismo da emissora em forma de Editorial.

Essa medida tem como objetivo preservar nossos apresentadores Rachel Sheherazade e Joseval Peixoto, que continuam no comando do SBT Brasil.’

A situação também acalma os ânimos da própria redação. Vários profissionais que trabalham no jornalismo da casa se mostravam constrangidos com a defesa de Sheherazade aos justiceiros ou com outras opiniões das quais discordavam.