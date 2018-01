SBT busca versão nacional de Thalia

Sabe a Thalia, estrela mexicana que protagonizou uma trilogia de Marias produzida pela Televisa e exibida aqui pelo SBT? Ela não embalava o hit dos Menudos, mas canta, dança, pula e entra em cena nas novelas do México, ostentando naquele corpinho escultural, dizem, com duas costelas a menos.

Pois uma das Marias vividas por Thalia, a Mercedes, será justamente o foco da próxima produção do SBT. Como se sabe, a emissora produz cá versões dos textos da Televisa. Agora que “Cristal” se vai, a novela a seguir será “Maria Mercedes”. Assim denunciava a veneta do Silvio Santos ontem. Amanhã, bem dito, a idéia pode ser outra.

Mas as gravações começam em novembro e a estréia só se dará em janeiro. Isso significa que até lá, o SBT cumprirá mais uma janela de risco na programação de teledramaturgia. Será mais um intervalo nas produções de estética nacional (apesar do enredo mexicano). Enquanto isso, a Record avança a passos largos nesse terreno e a Bandeirantes, idem.