SBT brinca de esconde-esconde com o telespectador

Deu na coluna TV Canal 1, obra dos bem-informados Flávio Ricco e José Carlos Nery:

Que Silvio Santos enviou às principais agências publicitárias do País o plano comercial dos filmes das noites de domingo, com data fechada até 23 de dezembro.

Que para este mês estão previstos “Sobre meninos e lobos” e “Amor de aluguel”.

Que a lista inclui, em junho, “Como perder um homem em 10 dias”, “A Nova Cinderela” e “Celular – Um grito de socorro”; em julho, “No pique de Nova York”, “Meninas malvadas” e “Senhor dos Anéis – Retorno do rei”; em agosto, “Blade Trinity”, “Scooby Doo 2” e “Exorcista – o início”; em setembro, “Capitão Sky” e “Constantine”; em outubro, “Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban” e “O aviador”; em novembro, “Batman begins” e Alexandre, o Grande”; e em dezembro, “Os Irmãos Grimm” e “Sob o domínio do mal”.

Isto não é incrível? O pacote inclui títulos de excelente potencial. Não adianta comunicar tudo isso ao mercado publicitário e brincar de esconde-esconde com o espectador. Alô, Silvio, falta avisar àqueles que trocaram de canal o que vem por aí. Não quer falar com jornalista? Tudo bem, tá certo, é um direito. Mas bota pelo menos lá no site do SBT a grade diária de programação, quem sabe a gente não volta a comunicar aos leitores o que passa na TV do Silvio?