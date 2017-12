SBT Brasil surpreende

O “SBT Brasil” continua a ditar a hora certa a cada minuto, como se o serviço tivesse, ali na TV, às 9 e tanto da noite, a mesma utilidade que tem para quem está no trânsito ouvindo rádio na hora do rush.

Coisas de Silvio Santos

O “SBT Brasil” continua a abrir espaço a cerca de 10 telespectadores a cada edição, todos opinando livremente sobre uma questão pré-determinada. O âncora, Carlos Nascimento, conversa com os “ouvintes” por telefone, em cena pré-gravada. O “Fala-povo” (termo utilizado nas redações desde o século passado para resumir em poucos exemplares a opinião da massa) tem valor científico zero na representatividade da audiência, mas, de alguma forma, deve gerar no sujeito que está lá do outro lado da tela a tal da identificação que se faz essencial na TV. É o telespectador, refestelado no seu sofá, vendo alguém a falar sobre etanol com a mesma profundidade que ele, que consolo.

Pois o “SBT Brasil”, com essa listinha de estranhezas que ainda envergonha parte da equipe, saiu dos 3 pontos de audiência para 6, 8 e 9 pontos de média. É um feito. Falamos aqui de um período de dois meses, ou desde que Cynthia Benini passou a fazer par com Carlos Nascimento na bancada.

Nascimento tem se mostrado mais coloquial que nunca. Busca informalidade onde pode, faz lá suas piadinhas. E Cynthia, que não deixa a bola quicar, sabe rir da descontração alheia. Diga-se que a moça, ex-Casa dos Artistas e ex-Jornal das pernas (aquele em que ela e a também ex-Casa dos Artistas Analice Nicolau apresentavam de pernas sempre cruzadas sob saias), bem, Cynthia esteve corretíssima no tom de bancada de um “SBT Brasil” nesses moldes, desde o primeiro instante.

E tem o horário, que, afinal, com toda a instabilidade de humores de Silvio Santos, não tem patinado a esmo. Aliás, patinou por quatro horários distintos, mas sem grandes saltos: estreou às 20h15, foi para as 21h, depois 21h05 e agora, 21h15.

Agora que está ficando bom, cresce a bolsa de apostas para ver quanto tempo Senor Abravanel vai agüentar para remexer no negócio.