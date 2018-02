SBT anuncia pacotão balzaquiano

No dia 9, o SBT anuncia a bateria de eventos programada para festejar os 30 anos da TV de Silvio Santos.

O aniversário de fato será no dia 19, e já há alguns meses o SBT vem cumprindo sua sessão nostalgia com cenas de sua história, sem desprezar quem se debandou para outros canais. Vide Gugu, Jô Soares e Serginho Groisman, que tiveram lá a devida homenagem.

Saem uns, entram outros, vão e vêm outros tantos, mas o que não muda é ele, Chaves, a atração mais duradoura, depois do próprio dono, é claro, na trajetória do SBT. Sem querer querendo.