SBT entra em campo e anuncia debate para o dia 19

Sim, o SBT enfim entrou no páreo da vez. Que Silvio Santos não dispute bola com a Globo em Copa do Mundo sob a alegação de que o custo do gol é alto, vá lá, mas ausentar-se do campeonato que agora mais atrai interesse nacional, com dois âncoras excelentes à sua disposição, seria entregar o jogo por W.O.

O embate entre Lula e Alckmin no SBT está agendado para o dia 19 (quinta-feira próxima)e terá mediação de Ana Paula Padrão. Não haverá jornalistas convidados. Ao contrário dos demais, o debate do SBT colocará os dois sentadinhos, um à direita e outro à esquerda da jornalista, à mesa.