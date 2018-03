SBT agradece à Globo por afeto com Chaves

Com sua produção original, de anos 80 e 90, Chaves é o programa mais antigo em exibição no SBT, além do próprio Silvio Santos.

Isso faz da figura de Roberto Bolaños, que hoje partiu para outras instâncias, aos 85 anos, um quase funcionário do SBT.

É curioso notar como o SBT se apropriou do personagem, como se a produção fosse sua, e não da mexicana Televisa.

Deu-se então que Jorge Pontual nos brindou com uma crônica do anti-herói no Jornal Nacional, com cara triste de William Bonner, e a Globo postou sua manifestação de luto também no Facebook, informando até que a emissora do Silvio exibiria uma edição especial sobre o ator.

E o SBT se pôs a agradecer a adversária pela manifestação de carinho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De fato, tudo é ternura nesse universo do ‘sem querer querendo’.

Lá se vai uma era de inocência, onde nem os concorrentes se acanham em partir para o abraço.