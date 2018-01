‘Saia Justa’ masculina já tem nome próprio

Vai se chamar ‘PAPO DE SEGUNDA’ o novo programa do GNT das noites de segunda.

Nascido e criado a partir da versão masculina do Saia Justa, o PAPO DE SEGUNDA tem estreia marcada para 8 de junho, com Marcelo Tas no lugar que era de Dan Stulbach e João Vicente na vaga que foi de Eduardo Moscovis. A nova dupla se junta aos já tradicionais ocupantes desse campo, Léo Jaime e Xico Sá.

Mas o PAPO DE SEGUNDA não será exatamente uma versão masculina do Saia, ganhando agora nuances, quadros e vida própria, para ficar na grade durante o ano todo.