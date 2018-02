‘Sai de Baixo’ supera audiência do ‘Fantástico’

A exibição pela Globo do primeiro episódio do ‘Sai de Baixo’ gravado para o canal Viva rendeu à emissora média de 17 pontos de audiência.

É muita coisa para o horário, que marcou 9, quase a metade, na semana passada.

Domingo passado, aliás, o próprio ‘Fantástico’, exibido duas horas antes, com um universo bem maior de televisores ligados, marcou 16 pontos. Foi muito pouco, verdade, recorde negativo, mas, diante do mérito do humorístico, convém constatar que a perda de audiência não é mero fruto de evasão da plateia para outras mídias. A plateia está atrás de outras motivações – difícil é acertar o alvo.

Ontem, o ‘Fantástico’ se reergueu um pouco, chegando aos 19 pontos, mas, no universo de aparelhos ligados, ele abocanhou uma fatia de 35% (share).

O primeiro dos quatro episódios da safra revival promovida pelo Viva, iniciativa da diretora do canal, Letícia Muhana, atraiu 40% do total de televisores ligados no horário, pela Globo. Às 20h40, claro, há mais gente com TV ligada do que às 23h e pouco, principalmente no domingo.

Os dados são da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 62 mil domicílios com TV.