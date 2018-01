Rodrigo Vianna na Record

Autor de uma carta que acabou por endossar o dossiê da Record contra a Globo (embora a intenção final não fosse essa), o jornalista Rodrigo Vianna negocia agora sua contratação pela TV de Edir Macedo. Atende enfim a uma proposta de trabalho da Record.

Alguém hoje me disse: “Depois de bater na Globo, pra onde mais ele poderia ir?”

Ao que respondi: “Restava também a Band, ora bolas, que afinal acolheu muito bem Ricardo Boechat e Franklin Martins, ambos defenestrados pela Globo no momento em que mais careciam de uma defesa da empresa…”

Mas a Band, que aliás foi a primeira a cutucar a Globo nas eleições que passaram (quem não se lembra do anúncio que zombava do ônibus do JN e ressusscitava pecados do plim-plim desde o caso Proconsult???), dessa vez não se manifestou. Diga-se: depois de fechar acordo com a Globo para a transmissão do futebol, a Bandeirantes tem se mostrado bem pianinho com a Globo.