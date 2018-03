Reprise rende mais que novela inédita

Recém-empossada do horário do Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, Senhora do Destino já bate a novela das 6, Negócio da China (também conhecida nos bastidores da concorrência como Mau Negócio, dada a fraca audiência).

Hoje, em seu terceiro capítulo, Senhora bateu nos 22 pontos de média.

Negócio tem se contentado com 20 pontos.

As médias são da Grande São Paulo, onde cada ponto corresponde a 56 mil domicílios.

E viva a Naza, digo, Nazaré, aquela louca magistralmente incorporada pela Renata Sorrah, expoente da série “Que Medo!”