Record usa ‘A Fazenda’ para aquecer Xuxa

A Record não vai poupar esforços para reverter em audiência todo o investimento feito em Xuxa Meneghel. Há a percepção de que o nome da loira agregou valor à marca da emissora, mas ainda pode gerar mais ibope do que os modestos patamares vistos nas semanas após a estreia. Nesta segunda-feira, numa ação inédita, a direção da casa dará à apresentadora a oportunidade de revelar – ou confirmar – alguns dos nomes da nova temporada de A Fazenda. Ao apresentá-los, em tom de completo suspense, ela conversará com cada um. A iniciativa aquece o programa dela, e, ao mesmo tempo, o próprio reality show, que pela primeira vez terá Roberto Justus no comando.

Pai Herói. Pai e filho na ficção, Tony Ramos e Cauã Reymond se divertem nos bastidores de A Regra do Jogo com os dramas de seus personagens. Juliano (Cauã) defende o pai com unhas e dentes, mas está cada vez mais suspeita a dúvida se esse pai merece tudo isso

A volta de Lauro César Muniz à Globo reaquece as chances de uma novela ou minissérie sua ser apresentada no canal Viva. Não que antes fosse vetada, mas havia restrições.

O canal Combate exibe com exclusividade no Brasil, a partir das 19h desta quarta-feira, a mais nova edição do reality show do UFC, o The Ultimate Fighter 22, com os dois primeiros episódios.

O TUF 22 ganhou grande repercussão nos Estados Unidos pela participação do falastrão irlandês Conor McGregor, adversário do brasileiro José Aldo pelo cinturão dos pesos penas no dia 12 de dezembro, no UFC 194, evento que o Combate também terá exclusividade na transmissão ao vivo, com debate in loco.

Um ator com medo de palco e câmera. Essa é a premissa de Amigo de Aluguel, série de comédia produzida pela O2 Filmes para o Universal Channel, com previsão de estreia para 2016.

O protagonista, apesar do ofício, tem medo dos palcos e das câmeras, e ganha a vida com pequenos expedientes contratados por quem precisa dele para fingir ser outra pessoa, de acordo com a conveniência de cada contratante.

Castelo Rá-Tim-Bum agora leva sua exposição ao Rio. Depois de atrair mais de 400 mil pessoas em São Paulo, a mostra desembarca no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em 12 de outubro, no embalo do dia das crianças.

A Turner esclarece que não pediu preço alto para pleitear espaço aos canais Esporte Interativo (EI) no line up das operadoras de TV paga. A empresa se viu vítima de informações equivocadas.

Com a Liga dos Campeões nas mãos, o EI tinha tudo para entrar nas grandes operadoras. A coluna soube que o fato de os canais EI terem um serviço de streaming de custo muito atraente desanimou NET e Sky a verem a sigla como chamariz para novos assinantes.

4ª é a temporada da vez do ‘Tem Criança na Cozinha’, premiado programa do canal Gloob: estreia dia 28, às 12h45. Os apresentadores cresceram e um novo trio entra em ação: Drico, Lara e Thiago

“Você pode fazer o menor papel que é um sucesso. Ganha bem e faz sucesso.”

Rosamaria Murtinho AO ‘PERSONA’, DA TV CULTURA, SOBRE FAZER COADJUVANTES NA GLOBO: AMANHÃ, ÀS 23H3