Record tenta tirar Roy da prisão. Mas tira sua lasquinha do caso

A Record colocou advogado seu para ajudar a tirar da prisão um dos participantes do reality show A Fazenda.

O ex-menudo Roy foi detido hoje, na sede do programa, em Itu, por dívida de pensão alimentícia à mãe de um de seus cinco filhos. O cantor também conta com advogada própria empenhada no caso.

Roy se disse injustiçado. Alegou que havia negociado com a ex a transferência de registro, para o nome dela, de alguns imóveis, em troca da pensão.

Em razão disso, a Record suspendeu a votação para a Roça, versão de Paredão do programa, que ocorreria hoje, com a eliminação de um dos confinados no programa. Há a esperança de resolver a situação e trazer o cantor de volta. Isso, naturalmente, depende, antes de mais nada, da quitação de uma dívida que supera R$ 18 mil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ENQUANTO ISSO…

A Record tira lá sua lasquinha da polêmica. É inédito, no Brasil, o caso de um candidato que tenha sido retirado de um reality show de confinamento por não pagamento de pensão. Neste momento, a atual mulher de Roy está lá na Record, pronta para comentar o caso, no Programa da Tarde, com o próprio Britto Jr., apresentador da atração e de A Fazenda.

O caso será amplamente “discutido” ali e, por que não, renderá também para a emissora alguns frutos extras no Ibope.