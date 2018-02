Record News demite 30 e suspende David Letterman

Algo em torno de 30 profissionais estão em processo de demissão na Record News, que passa por um processo de reformulação para conseguir fechar as contas.

Nesse pacote de enxugamento, dança também o melhor talk show da TV, o Late Show With David Letterman, que ficou por anos a fio no GNT.

A única certeza na reformulação do canal é o Jornal da Record News, com Heródoto Barbeiro e que, segundo comunicado da casa, manterá seus principais comentaristas. O texto cita nominalmente Ricardo Kotcho e Nirlando Beirão.

O canal passará a reprisar mais os produtos da Record e deve eliminar programas próprios, incluindo aí os espaços de Fátima Turci e Paulo Henrique Amorim.