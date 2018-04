Depois de ser testado em vários horários dentro da faixa matutina de domingo, sem conseguir se impor para a audiência, o “Esporte Fantástico”, pretenso concorrente do “Domingo Espetacular” (Globo) (ôps, sorry, “Esporte Espetacular”, errei!) deve ganhar as tardes de sábado, já a partir deste fim de semana.

Vai ao ar por volta de 13h, segundo decisão tomada ontem na TV de Edir Macedo.