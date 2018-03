Record aproveita campanha da Globo

A Record anuncia que exibirá mais uma vez, na próxima quarta-feira à noite, o blockbuster Tropa de Elite, aquele que deu vida e fama ao Capitão Nascimento de Wagner Moura.

A rede de Edir Macedo pega assim uma boa carona nas chamadas que a Globo acaba de colocar no ar para anunciar as novidades do cinema na tela da emissora este ano: já que o menu 2012 do plim-plim inclui Tropa de Elite 2, cuja coprodução é da GloboFilmes, todos os títulos da chamada da Globo são empacotados sob a contagiante trilha sonora do longa de José Padilha, martelando, em especial, o refrão “osso duro de roer/pega um pega geral/também vai pegar você”.

A Record se sentiu imediatamente convocada a ser o tal osso duro. Coisa para confundir o espectador.