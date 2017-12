Record publica seus números

A Record aguardava apenas o fechamento do balanço do ano para anunciar que é vice-líder em audiência na faixa nobre. Os números são do Ibope na Grande São Paulo, região que concentra a maior fatia do investimento publicitário do País.

O recado merecerá anúncio de página dupla nas revistas ‘Veja’ e ‘Época’, segundo nos confirma Walter Zagari, agora vice-presidente comercial da Record, posto para o qual foi promovido depois de ter sido assediado para voltar a dar expediente no SBT.