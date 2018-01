Record amarra compromisso com Lula

Ao entrevistar o candidato à reeleição agora há pouco no “Jornal da Record”, a jornalista Adriana Araújo fechou a conversa anunciando o debate entre ele e Geraldo Alckmin na próxima segunda-feira. E fechou com Lula no ar: “Presença confirmada, candidato?” E ele: “Presença confirmada”.

A conversa foi breve. Lula admitiu que superestimou seu potencial no primeiro turno e atribuiu a ida ao segundo turno à sua ausência nos debates televisivos. Não tocou no episódio dos aloprados espontaneamente, mas, em resposta à apresentadora, repetiu que tudo vem sendo devidamente investigado.

Amanhã tem debate no SBT. O da Record será segunda e o da Globo, na noite de sexta, último momento permitido a campanhas eleitorais.