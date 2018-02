Record ainda aguarda Datena

A sexta-feira terminou sem que a Record recebesse de Datena a tão anunciada carta de demissão. Ou assim a emissora alega.

Diz que o impasse só será resolvido nesta segunda-feira.

Mais do que a indecisão de alguém que rasga contratos como quem respira, o que causa espanto nessa disputa de milhões entre Record e Bandeirantes é o foco da cobiça. Com todo respeito à capacidade do apresentador em somar ibope numérico, só o lado folclórico de um profissional que grita no ar e até nos assusta com seus rompantes explica esse episódio.

Sim, porque de tão intempestivo que é, e cada vez mais intempestivo, Datena chega a ser engraçado – mas também desgastante. É como aquelas figuras excessivamente carentes que, de tanta atenção demandada, cansam qualquer interlocutor.

Ontem, Datena se despediu do Cidade Alerta com um “até um dia”. No meio da edição, também se queixou quando a luz do estúdio se apagou. “Vão apagar a luz? Ainda é cedo pra apagar a luz, hein?” Interatividade máxima. Franqueza que encanta a plateia. Assim é que ele segue fiel a um personaem de si mesmo.

A Band, ao fim do dia, confirmou negociações pela volta do apresentador, 43 dias depois de ele ter deixado o Morumbi. Mas, internamente, o retorno é dado como certo.