Record abocanha o Pan de 2019

WILTON JUNIOR/AE

A Record acaba de conquistar os direitos exclusivos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos de 2019 em todas as plataformas de transmissão previstas para o evento: televisão aberta, canais pagos, internet, celular e, segundo o texto do comunicado distribuído pela emissora, “qualquer meio de comunicação que venha a ser desenvolvido”.

Adorei essa última parte.

A emissora atribui o acordo com a Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) a uma avaliação positiva dos dirigentes esportivos do movimento olímpico brasileiro, pan-americano e mundial sobre a cobertura dos Jogos de Guadalajara, realizada pela Record, Record News e R7.

É bem capaz. Se não tivessem gostado, não teriam acertado a conta, mas a oferta financeira sempre pesa.

O Pan de 2019 será o quarto evento olímpico adquirido com exclusividade pelo grupo. O primeiro foi Vancouver, nos Jogos de Inverno de 2010, o segundo é justamente o Pan de Guadalajara, o terceiro é a Olimpíada de Londres (já sublicenciada para o SporTV). A Olimpíada de 2016, no Rio, será compartilhada com a Globo, assim como os Jogos de Inverno de 2014, em Sochi, na Rússia, que poderão até não ter na Globo o mesmo espaço que terão na Record, mas estarão por completo na tela dos canais SporTV.

O que fica dessa experiência da Record no Pan de Guadalajara é que a emissora não fez exatamente feio na cobertura, foi bem, dentro dos limites de quem não tem toda a tradição que a Globo tem no negócio. A pior imagem fica certamente com a Globo, que ignorou solenemente imagens de vitória do Brasil, só para não ceder às exigências da Record, que pedia para ser creditada nas imagens cedidas aos noticiários das concorrentes. A Globo, que sempre teve o futebol em mãos, faz a mesma exigência, e é atendida, a outras emissoras. Por que então não colocar os interesses do público na frente dos interesses comerciais? Cadê aquele patriotismo todo expresso na torcida de suas transmissões esportivas? Sem compra de direitos de transmissão, não há patrocínio, e sem patrocínio, não há torcida.