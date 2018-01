Rafinha Bastos, enfim na cadeia

Crédito: Cholito Chowe/Divulgação



No melhor propósito de quem sabe rir de si mesmo, Rafinha Bastos reverte para si, como moeda de vantagem, as mazelas causadas pelo senso público comum de quem não digere seu humor. Para quem as piadas do gaúcho são ácidas, bingo, uma boa notícia: ele finalmente será encarcerado.

A má notícia (a essa mesma plateia que não tolera o rapaz, mas boa para quem resiste em emoldurar o mundo segundo a cartilha politicamente correta), é que isso é mais uma piada bem remunerada no repertório que faz de Rafinha um humorista bem-sucedido. Trata-se, afinal, de um sujeito capaz de pagar suas contas com folga, mesmo sem os afagos da TV aberta.

Em sua nova série no canal FX, sintonia ligeiramente ogra do grupo Fox, Rafinha passará 10 episódios na cadeia, relatando suas histórias aos companheiros de cela. O piloto de A Vida de Rafinha Bastos, título da série, já foi exibido pelo FX e acaba de chegar a meio milhão de acessos no YouTube, sendo o mais bem avaliado dos 106 vídeos do humorista no portal de vídeos: supera 98% de aprovação.

Na equipe de criação, merecem holofotes os créditos do diretor argentino Sebastián Borensztein, que assina o premiado longa-metragem Conto Chinês, com Ricardo Darín. Sebastían esteve presente em várias etapas do processo que resultou na série.

A direção é de Fernanda Rotta, com direção-geral do próprio Rafa e produção da Zeppelin.